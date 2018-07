NEW YORK, 13. Juli 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- PhosAgro und Growthpoint Properties zählen zu den namhaften Unternehmen, die führende Positionen in ihren jeweiligen Sektoren im ersten Ranking der besten Führungskräfte, Top-CFOs sowie Experten und Unternehmen für Anlegerbeziehungen von Institutional Investor erreicht haben.



Mehr als 500 Analysten auf der Käuferseite, Vermögensverwalter und Forscher auf der Verkäuferseite von mehr als 300 Unternehmen, die ein geschätztes Volumen von 272 Mrd. US-Dollar in Wertpapieren in den EMEA-Schwellenmärkten verwalten, nominierten die besten Geschäftsführer, Top-CFOs sowie Experten und Unternehmen für Anlegerbeziehungen in 12 Geschäftsfeldern.

Analysten auf der Käuferseite, Finanzmanager und Forscher auf der Verkäuferseite bei Wertpapierhäusern und Finanzinstituten, die in der Region tätig sind, ermittelten bis zu vier Unternehmen, die exzellente Leistungen in bis zu zehn Kategorien erbracht haben, die für den Bereich Anlegerbeziehungen relevant sind. Dazu gehören:

Leitende Führungskräfte sind erreichbar.

Die IR-Abteilung ist gut informiert und bevollmächtigt, verbindliche Aussagen im Namen des Unternehmens zu treffen.

zeitnahe und angemessene Veröffentlichung von Finanzdaten

schnelle und umfassende Antworten auf Anfragen

überaus konstruktive Telefonkonferenzen

höchste Qualität der Meetings durch Roadshows/Roadshows vor Ort bei Kunden/Konferenzen

höchste Qualität der Unternehmensdokumente und Materialien in den Informationspaketen für Anleger

bestes Engagement für Corporate Governance

liefert Einblicke und nützliche Berichte zu ESG-/SRI-Metriken

beste Webseite

"In die EMEA-Schwellenmärkte zu investieren ist nichts für schwache Nerven, denn wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten sind nur einige der vielen Herausforderungen", sagte Amani Korayeim, Director Sales and Product Development All-EMEA. "Aber in dieser ersten Befragung der globalen Anlegergemeinschaft durch Institutional Investor kommt eine starke Phalanx von Unternehmen und Führungskräften zum Vorschein, die sich hervorragend dafür eignen, die Herausforderungen zu meistern, und die die Vision und Strategie ihrer Unternehmen mit Anlegern teilen." Sie fügt hinzu: "Vielleicht am ermutigendsten ist die Vielzahl der vertretenen Sektoren und Länder, von Russland bis Ägypten, Öl und Gas bis hin zu Bauwesen und Immobilien, die allesamt stark sind, was darauf hindeutet, dass es wirklich die Exzellenz der Teams ist, die es ermöglicht, durch die Unsicherheit zu navigieren und Anleger zu gewinnen. Und schließlich werden die Ergebnisse der Befragung von Führungsteams in den EMEA-Schwellenmärkten von Institutional Investor in Ermangelung eines objektiven Qualitätsmaßstabs für Anlegerbeziehungen, aber einer zunehmend institutionalisierten Funktion von Anlegerbeziehungen in der Region ein unabhängiges Mittel darstellen, das die Strategie von Unternehmen in Bezug auf Anlegerbeziehungen beeinflusst und bewertet sowie weiterhin dazu beiträgt, ihre Reichweite zu optimieren."

Zu den Unternehmen mit den besten Leistungen in ihren Branchen gehören:

PhosAgro (Russland) Chemikalien Growthpoint Properties (Südafrika) Bauwesen & Immobilien Lenta (Russland) Verbraucher Sberbank Russland (Russland) Finanzwesen NMC Health (Vereinigte Arabische Emirate) Gesundheitswesen & Pharma El Sewedy Electric Co. (Ägypten) Industrie Severstal (Russland) Metalle und Bergbau Novatek (Russland) Öl & Gas Mondi (Südafrika) Papier und Forstwirtschaft Yandex (Russland) Technologie, Medien und Telekommunikation Aeroflot (Russland) Transportwesen CEZ (Tschechische Republik) Versorgungsunternehmen

Zu den CEOs mit den besten Leistungen in ihren Branchen gehören:

Christopher Griffith Anglo American Platinum (Südafrika) Mohamed Shameel Aziz-Joosub Vodacom Group (Südafrika) Mustafa Sani Sener TAV Havalimanlari Holding (Türkei) Carlo Palasciano Villamagna Enel Russia (Russland)

Zu den CFOs mit den besten Leistungen in ihren Branchen gehören:

Paul Victor Sasol (Südafrika) Khaled Hassan Cleopatra Hospital Co. (Ägypten) Mustafa Gorkem Elverici Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari (Türkei) Mikhail Stiskin Polyus (Russland) Alexey Kornya Mobile TeleSystems (Russland)

Die vollständige Liste der veröffentlichten Gewinner finden Sie unter www.institutionalinvestor.com (http://www.institutionalinvestor.com/).

Insgesamt wurden 473 Unternehmen für das Ranking von Führungsteams in den EMEA-Schwellenmärkten nominiert. Von diesen Unternehmen konnten 36 Punktzahlen erreichen, die hoch genug waren, um die Preise für "Unternehmen mit den meisten Auszeichnungen" in den vollständigen Sektor-Rankings entgegennehmen zu können, währen 64 Unternehmen mit Preisen für "ausgezeichnete Unternehmen" geehrt wurden.

Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit Amani Korayeim unter amani.korayeim@institutionalinvestor.com (mailto:amani.korayeim@institutionalinvestor.com) oder + 44 207 779 8535 auf.

Wenn Sie auf Ihrer Webseite, in der Werbung, in Mitteilungen oder Marketingmaterial auf Ihren Erfolg hinweisen möchten, kontaktieren Sie bitte die PARS International Corp. online unter www.ii-licensing.com (http://www.ii-licensing.com/)

Über Institutional Investor

Seit 51 Jahren hat sichkonsequent von den weltweit führenden Medienunternehmen abgesetzt - durch bahnbrechenden Journalismus und prägnante Artikel, die einer globalen Leserschaft wesentliche Einblicke liefern. Zusätzlich bieteteine Reihe von eigenen Forschungsprogrammen und Rankings an, die als anerkannte Branchenmaßstäbe dienen. Weitere Informationen erhalten Sie unter institutionalinvestor.com (http://www.institutionalinvestor.com/).