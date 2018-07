Mainz (ots) - Montag, 16. Juli 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Nach dem WM-Finale - Rückblick auf vier Wochen Fußball Urlaubsalptraum: Koffer weg - Welche Rechte hat der Reisende? Vogelkundler im Einsatz - Was zwitschert da im Garten?



Gast im Studio: Max von Thun, Schauspieler, Musiker und Autor



Montag, 16. Juli 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



WM-Finale - Wer wird Weltmeister? Expedition Deutschland: Genthin - Sommer auf dem Wasser Der Traum vom Auswandern - Neue Heimat in Kroatien



Montag, 16. Juli 2018, 17.45 Uhr Moderation: Karen Webb



Kronprinzessin Victoria: Geburtstag - Feier wie jedes Jahr auf Öland Andy Borg: Videodreh in Österreich - Treffen am Millstätter See Heidi Klum: Frisch verliebt - In Tom Kaulitz von Tokio Hotel



Montag, 16. Juli 2018, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Wenn Kinder jobben - Was Eltern wissen müssen



Schicke Sneaker - das neueste Smartphone - ein eigener Führerschein: Wenn die Ansprüche im Leben eines Teenagers den Rahmen des Taschengeldes mal wieder sprengen, muss ein Nebenjob her. Mindestens jeder fünfte Jugendliche bessert mittlerweile so sein Taschengeld auf.



Erlaubt ist das, mit Zustimmung der Eltern, grundsätzlich bereits für Kinder ab 13 Jahren. Allerdings gelten hier strenge gesetzliche Vorschriften hinsichtlich der Arbeitsdauer, der Arbeitszeit und des Verdienstes. So dürfen Kinder im Alter von 13 und 14 Jahren maximal zwei Stunden pro Tag arbeiten. Diese Einschränkungen werden gelockert, je älter das Kind beziehungsweise der Jugendliche ist.



Der "WISO"-Tipp erklärt genau, welche Regeln der Kinder- und Jugendarbeitsschutz vorsieht. Außerdem werden Fragen beantwortet wie: Welche Auswirkungen hat der Nebenjob meines Kindes auf unsere Familienkrankenversicherung? Was tun, wenn das Kind krank wird? Und darf mein Sohn oder meine Tochter auch spät abends noch Babysitten?



Weitere Themen: Das Auto als Datenspion - Welche Daten speichern Hersteller? Vom IT-Spezialisten zum Kinderhüter - WISO-Reportage über einen Tagesvater WISO-Trick: Weg mit dem Gerümpel - Wie gut sind Entrümpelungsfirmen?



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121