Von Stefanie Haxel und Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens und Alstom müssen bei ihrer geplanten Fusion im Geschäft mit Eisenbahnen und Signaltechnik Zugeständnisse machen. Die EU-Kommission hat Bedenken, dass der Wettbewerb unter dem Zusammenschluss leiden wird und leitet deshalb wie erwartet eine vertiefte Prüfung ein, die zunächst bis zum 21. November laufen wird.

Konkret hieß es aus Brüssel, Siemens und Alstom seien "weltweit führende Player im Schienenverkehr". Bei dem geplanten Vorhaben würden sich die beiden größten Anbieter von Rollmaterial und Signaltechniklösungen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zusammenschließen, nicht nur was die Größe ihrer Geschäfte, sondern auch ihre geografische Reichweite angehe.

"Züge und die entsprechende Signaltechnik sind für den Verkehr in Europa von zentraler Bedeutung", so EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager laut der Mitteilung der Behörde. Die Kommission werde daher prüfen, ob die geplante Übernahme von Alstom durch Siemens dazu führen könnte, dass europäische Eisenbahnunternehmen in Bezug auf Zulieferer und innovative Produkte weniger Auswahl hätten und die Preise steigen würden. Dies wäre letztlich auch zum Nachteil der Millionen von Menschen die täglich Zug und U-Bahn fahren.

Die im vergangenen September vereinbarte Transaktion sieht vor, dass Siemens seine Sparte Mobility aus dem Konzern herauslösen und in Alstom gegen neue Aktien einbringen wird. Abgesehen von einer Dividende für die Alstom-Aktionäre fließt kein Geld. Siemens wird den größeren Eisenbahn-Konzern, der künftig unter dem Namen Siemens Alstom firmiert und auch künftig in Paris gelistet sein wird, mit knapper Mehrheit kontrollieren. Die Aktionäre von Alstom müssen dem Vorhaben in der nächsten Woche auf einer Hauptversammlung noch zustimmen.

Mit der Fusion im Eisenbahnsektor reagieren Siemens und Alstom darauf, dass in China unter staatlicher Regie mit der CRRC ein Zughersteller geschmiedet wurde, der größer ist als die gegenwärtig drei europäischen Platzhirsche zusammen. Mit der zunehmenden Internationalisierung von Normen und Standards im europäischen Zugverkehr sinken überdies die Eintrittsbarrieren für auswärtige Anbieter.

July 13, 2018

