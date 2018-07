(shareribs.com) Brasilia 13.07.2018 - Während in Nordamerika immer mehr Menschen legalen Zugang zu Cannabis haben, ist dieser in Lateinamerika noch sehr begrenzt. In Brasilien hat die Arbeiterpartei nun einen Gesetzesvorschlag für die Legalisierung vorgelegt. In den USA hat die Legalisierung von Cannabis in Colorado ihren Anfang genommen und hat die Bürger und Gesetzgeber in anderen Bundesstaaten ...

