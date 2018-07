Eigentlich sollte die Fusion zwischen Alstom und Siemens Ende 2018 abgeschlossen sein. Nun will die EU-Kommission den Deal vertieft prüfen. Die geplante Zug-Allianz könnte sich dadurch verschieben.

Gegen die geplante Zug-Allianz zwischen Siemens und dem französischen Konkurrenten Alstom hat die EU-Kommission Bedenken und will nun vertieft prüfen. Man wolle untersuchen, ob der Zusammenschluss den Wettbewerb behindere und die Preise zum Nachteil von Millionen Bahnkunden steigern könnten, erklärte EU-Kommissarin Margrethe Vestager am Freitagnachmittag in Brüssel. Für die Prüfung hat die Brüsseler Behörde bis 21. November ...

