DAX kann sich behaupten - Fresenius unter Druck

Der Besuch von US-Präsident in Großbritannien brachte erwartungsgemäß viele Schlagzeilen. Jedoch gab es zum Handelsstreit keine neuen Erkenntnisse, so dass die Berichtssaison in den USA und andere Nachrichten das Geschehen dominierten.

Das war heute los. Von Seiten der heutigen Konjunkturdaten gab es keinerlei Impulse. Die DAX-Anleger hielten sich vor Veröffentlichung der ersten US-Quartalsberichte zurück. Nachdem mit JPMorgan Chase (WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005), Citigroup (WKN: A1H92V / ISIN: US1729674242) und Wells Fargo (WKN: 857949 / ISIN: US9497461015) bereits drei bedeutende US-Banken über die Geschäfte im zweiten Quartal berichtet hatten, kam aber ebenfalls keine Kauflaune auf. Zwar enttäuschte lediglich Wells Fargo, aber nennenswerte Überraschungen blieben ebenfalls aus.

Das waren die Tops & Flops. Die Gewinnerliste im DAX wurde den Tag über von der Deutschen Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004) und der Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) angeführt. Bei beiden Unternehmen fehlten konkrete Nachrichten, aber offenbar sahen Anleger nach den Kursverlusten der letzten Tage genügend Gründe um nun bei den Papieren zuzugreifen. Sowohl bei der Logistik-Aktie als auch bei der Aktie der Kranich-Airline ging es zwischenzeitlich um mehr als 2,5 Prozent nach oben.

