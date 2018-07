Es war der dritte Anschlag auf Wahlkämpfer in Pakistan innerhalb weniger Tage. Terrororganisationen reißen sich darum, ihn für sich zu reklamieren.

Bei dem schwersten Anschlag in Pakistan seit mehr als einem Jahr sind in der Südprovinz Baluchistan nach offiziellen Angaben 85 Menschen getötet worden. Das sagte am Freitagabend der Gesundheitsminister der Provinz, Faiz Kakar, vor Fernsehkameras.

Außerdem seien mehr als 150 Menschen verletzt worden. Das Attentat in der Region Mastung hatte am Freitagnachmittag einer Wahlkampfveranstaltung der Baluchistan Awami Partei gegolten. Auch der Kandidat der Partei für die Parlamentswahlen am 25. Juli sei unter den Todesopfern. Bei einem kleineren Anschlang starben weitere fünf Menschen.

In Videos, die in sozialen Medien zirkulierten, waren viele Tote auf einem blutgetränkten Teppich zu sehen, der offenbar in einem Zelt für Zuhörer ausgelegt worden ...

