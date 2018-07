Terra Sola Group AG: Terra Sola Group AG übernimmt Merom Farms und Upland Resources. DGAP-Ad-hoc: Terra Sola Group AG / Schlagwort(e): Expansion/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Terra Sola Group AG: Terra Sola Group AG übernimmt Merom Farms und Upland Resources. 13.07.2018 / 20:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Verwaltungsrat der Terra Sola Group AG ("TSG") gibt bekannt, dass sowohl für die Übernahme von Merom Farms Ltd. als auch für die Übernahme von Upland Resources Inc. grundsätzliche Vereinbarungen getroffen wurden. Es wird erwartet, dass der Abschluss der Transaktionen kurz nach der Hauptversammlung der TSG am 25. Juli erfolgen wird. Des Weiteren gibt der Verwaltungsrat bekannt, dass - weitere Übernahmeverhandlungen mit argentinischen Unternehmen geführt werden und - seitens des Verwaltungsrates beschlossen wurde, das Geschäftsjahr 2017 bis zum 30. Juni 2018 zu verlängern. Über Merom Farms Merom Farms ist ein hochmoderner Gewächshausbetrieb, der sich der Produktion von Paprika in Abbotsford, British Columbia, widmet. Der Betrieb umfasst Green House Delight Foods Inc. (GHD), einer von nur fünf Agenten, die in und aus British Columbia Gewächshaus regulierte Produkte vermarkten dürfen, und hat einen gut etablierten Kundenstamm mit großen Kunden in ganz Kanada und den Vereinigten Staaten. Merom ist mit einer eigenen Energie-, Heizungs- und Wasserversorgung, einem eigenen Firmensitz und einer eigenen Sortier- und Verpackungsanlage ausgestattet und damit ein völlig autarkes Gewächshausunternehmen. Das bestehende Management von Merom wird nach erfolgter Übernahme beibehalten, was einen nahtlosen Übergang des Eigentums ermöglicht und den weiteren Erfolg des Unternehmens sicherstellt. Zukünftig wollen wir das erhebliche Wachstumspotenzial des bestehenden Geschäfts an mehreren Fronten weiterverfolgen. Unser erstes Ziel ist die Erweiterung der Merom-Gewächshausanlage um 15-20 Acres auf dem bestehenden Grundstück, wodurch die Produktionskapazität um 50% erhöht wird. Zweitens ist es unsere Absicht, zusätzliche Gewächshausbetriebe zu erwerben, die sich auf verschiedene Arten von Produkten aus der Umgebung spezialisiert haben, und diese in die GHD-Agentur zu integrieren. Unser drittes und ergänzendes Ziel ist es, die Reichweite der Agentur GHD erheblich zu erweitern - eine große Chance, den Reingewinn des Unternehmens zu steigern, ohne dass ein erheblicher Kapitaleinsatz erforderlich ist. Es ist in der Branche bekannt, dass viele Landwirte nach Alternativen zu ihren bestehenden Produktionsagenturen suchen, während der derzeitige Besitz von GHD festgestellt hat, dass zusätzliche 60 Hektar Pfeffer- und Tomatenplantagen das zusätzliche Betriebsergebnis um 1,3 Millionen Dollar jährlich erhöhen würden (das derzeitige jährliche Betriebsergebnis von GHD beträgt 600.000 Dollar). In Anbetracht der Tatsache, dass allein in Britisch-Kolumbien die Gesamtfläche von Paprika und Tomaten mehr als 600 Hektar beträgt, sind wir entschlossen, diese Chance, die Agentur auszubauen, offensiv zu verfolgen. Die Umsetzung dieser Ziele wird den Bruttoumsatz und das EBITDA von derzeit 14 bzw. 3 Mio. Dollar deutlich steigern. Über Upland Ressourcen Upland Resources Inc. ist ein privates Unternehmen, das sich schnell zum einzigen großen Anbieter von natürlich geformten Sand- und Kiesprodukten für die Betonproduktion in Lower Mainland, British Columbia, entwickelt. Das Unternehmen hat zwei Tochtergesellschaften: Statlu Resources Inc. ist ein vollständig zugelassener und lizenzierter Betrieb mit geschätzten Gesamtreserven von 110 Millionen Tonnen hochwertigem, nicht reaktivem Gletschersand und Kies; Sylvester Resources Inc. wird unter einer Explorationsgenehmigung mit geschätzten Reserven von 25 bis 40 Millionen Tonnen gehalten. Die strategische Priorität für Upland ist die Sicherung einer starken Position auf dem lokalen Markt durch Investitionen in neue Minen- und Zuschlagstoffanlagen, die die Betriebseffizienz maximieren und die Betriebskosten deutlich senken. Allein die Ausrüstung wird Upland einen wichtigen Wettbewerbsvorteil gegenüber Wettbewerbern verschaffen, während das Unternehmen derzeit auch mit mehreren Großkunden Verträge abschließt. Upland beabsichtigt in Zukunft den Erwerb eines oder mehrerer Transportbeton- und Asphaltfirmen, die Upland einen eigenen Kundenstamm für seine Sand- und Kiesprodukte und den Zugang zu deren Industrienetzen zur Verfügung stellen werden. Mit der Etablierung einer soliden Positionierung auf dem lokalen Markt ist es das langfristige Ziel von Upland, seine Produkte in den Markt von Vancouver/Richmond zu bringen, der (laut Vorstudien) lebensfähig und wettbewerbsfähig ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen in der Region Seattle/Portland, wo eine wachsende Nachfrage nach Zuschlagstoffen besteht, nach bewegten Produkten suchen. Zug, 13. Juli 2018 Terra Sola Group AG - www.terra-sola.ch 13.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Terra Sola Group AG Dammstr. 19 6300 Zug Schweiz Telefon: +41 44 366 40 16 E-Mail: info@terra-sola.ch Internet: www.terra-sola.ch ISIN: CH0298294981 WKN: A1409X Börsen: Freiverkehr in Berlin Ende der Mitteilung DGAP News-Service 704577 13.07.2018 CET/CEST

ISIN CH0298294981

AXC0281 2018-07-13/20:34