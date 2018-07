Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

EQS Group Offenlegung: Matador Partners Group AG Matador Partners Group AG: Veröffentlichung gemäß Art. 33 BEHG 2018-07-13 / 20:40 Veröffentlichung einer Offenlegungsmeldung gemäss Art. 20 BEHG Die Interessensgemeinschaft, bestehend aus dem Verwaltungsrat und Partnern der Gesellschaft, hält 70,34% der Stimmrechte. Die Gruppe, deren acht Mitglieder Dr. Robert Ettlin, die ELF Partners Group GmbH, Dr. Markus Steinhauser, Jürgen Steinhauser, Dr. Florian Dillinger, die N4 Beteiligungsgesellschaft mbH, die SW Verwaltungs GmbH sowie die JHS Invest GmbH & Co KG sind, hält 6.879.859 Inhaberaktien (ISIN CH0042797206) zu nominal je CHF 1.00, was einem Stimmrechtsanteil von 48,98% entspricht, und 3.000.000 Namenaktien zu nominal je CHF 0.10, was einem Stimmrechtsanteil von 21,36% entspricht - in Summe 70,34% der Stimmrechte. 704667 2018-07-13

July 13, 2018