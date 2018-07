Nord-Anglia-Schülerinnen und -Schüler tauschen sich mit

Regierungsvertretern in New York über ihre Ideen aus, wie die Welt zu

einem besseren Ort werden kann



Das Forum bildet mit 83 Schülerinnen und Schülern von 33 Schulen

die Hauptveranstaltung des Global Goals Student Summit



New York (ots/PRNewswire) - Im Rahmen der Zusammenarbeit mit

UNICEF kamen Schülerinnen und Schüler von Sekundar-Schulen von Nord

Anglia Education, der weltweit führenden Organisation für exzellente

Schulen, in dieser Woche auf dem Global Goals Student Summit 2018 in

New York zu Seminaren, Diskussionen und Gesprächsangeboten zusammen.

Die Hauptveranstaltung des Gipfels fand heute mit ausgewählten

Schülerinnen und Schülern statt, die mit Präsentationen am Sitz der

Vereinten Nationen im Rahmen des High Level Political Forum (HLPF,

Hochrangiges Politisches Forum für Nachhaltige Entwicklung)

aufwarteten.



In diesem Jahr nahmen 83 Schülerinnen und Schülern von 33 Schulen

von Nord Anglia Education aus Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen

Osten und China am Student Summit in New York teil, um sich über ihre

Ideen zu Nachhaltigkeit auszutauschen und um darüber zu diskutieren,

was im abgelaufenen Schuljahr in ihrem eigenen schulischen Umfeld

bereits erreicht wurde. Auf dem HLPF forderten diese Schülerinnen und

Schüler die Vertreter von Regierungen eindringlich dazu auf, Konzepte

und Methoden zur Nachhaltigkeit in die schulischen Lehrpläne zum Wohl

zukünftiger Generationen aufzunehmen.



Der Student Summit, der zum zweiten Mal in New York abgehalten

wurde, stellt den Abschluss und Höhepunkt der von Nord Anglia

Education über das Jahr geleisteten Arbeit an den Zielen für

nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der

Vereinten Nationen dar. Dazu gehören auch die Aktionen, die im Rahmen

der "World's Largest Lesson" durchgeführt wurden. Neben jenen

Schülerinnen und Schülern, die an der Veranstaltung teilnahmen, haben

weitere Schüler von den insgesamt 55 Schulen von Nord Anglia

Education während des Schuljahrs hart daran gearbeitet, den Zielen

für nachhaltige Entwicklung mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, um

Lösungen für Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit zu finden.



Bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung handelt es sich um eine

Liste von 17 Zielen, die die Vereinten Nationen im Hinblick auf

Probleme bei der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung

aufgestellt haben. Die Idee dahinter: Die einzelnen Nationen sollen

diese Ziele bis 2030 in Angriff nehmen, damit die Welt unter Mithilfe

von Bürgern, Unternehmen sowie Schülerinnen und Schülern zu einem

besseren Ort wird. In diesem Jahr legten Nord-Anglia-Schülerinnen und

-Schüler den Schwerpunkt auf das Erreichen der folgenden Ziele:



- Ziel 11, das für nachhaltige Städte und Kommunen sorgen soll,

und

- Ziel 12, bei dem es um verantwortungsbewussten Konsum und

ebensolche Herstellungsmethoden geht.



UNICEF lädt jedes Jahr Nord-Anglia-Schülervertretungen ein, damit

diese ihre Ideen zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung auf einer

Veranstaltung im Rahmen des High Level Political Forum der Vereinten

Nationen vorstellen können. Der Event findet am Sitz der Vereinten

Nationen in New York statt und stellt die einmalige Gelegenheit für

Schülerinnen und Schüler von Nord Anglia dar, ihren

Diskussionsbeitrag zu leisten und auf höchster Ebene Einfluss auf die

Politik auszuüben.



"Wir bei Nord Anglia Education wollen unsere Schülerinnen und

Schüler in die Lage versetzen, auf ihre jeweiligen Heimatgemeinden

ebenso positiv einzuwirken wie auf die Welt als Ganzes", sagte der

CEO von Nord Anglia Education, Andrew Fitzmaurice. "Dank unserer

Kooperation mit UNICEF und der World's Largest Lesson konnten

Schülerinnen und Schüler von unseren Schulen sich intensiv mit der

Ausarbeitung von kreativen Ideen für nachhaltige Gemeinwesen und ein

verantwortungsbewusstes Verbraucherverhalten beschäftigen. Wir freuen

uns schon jetzt darauf zu sehen, welchen Eindruck sie mithilfe ihrer

Präsentationen während des Gipfels in New York auf die Welt machen

werden."



"UNICEF ist beeindruckt, wie Schulen, wie diejenigen von Nord

Anglia Education, sich die World's Largest Lesson zunutze machen, um

jungen Menschen die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu vermitteln

und sie dazu anzuregen, aktiv zu werden", sagte Shannon O'Shea,

Manager für Partnerschaften und Teamleiter bei UNICEF für die Agenda

2030. "Der Erfolg der Ziele für nachhaltige Entwicklung beruht

darauf, dass wir unsere Kinder und all die jungen Menschen

einbeziehen. Das ist wesentlich für deren eigene persönliche

Entwicklung als verantwortungsvolle globale Bürger und auch für die

Lebendigkeit und Gesundheit unserer Gemeinwesen und Länder."



Informationen zu Nord Anglia Education



Nord Anglia Education ist die weltweit führende Organisation von

erstklassigen Schulen mit Bildungseinrichtungen in 26 Ländern in ganz

Nordamerika, Europa, China, Südostasien und im Nahen Osten. Insgesamt

werden in unseren 55 Schulen mehr als 50.000 Schülerinnen und Schüler

von der Vorschule bis zum Abschluss der Sekundarstufe unterrichtet.

Uns treibt eine verbindende Philosophie an: Wir setzen uns

leidenschaftlich für unsere Schulen, unsere Schüler, unsere

Lehrkräfte und Mitarbeiter ein und wir wollen für alle Kinder, die

eine Einrichtung von Nord Anglia Education besuchen, eine Inspiration

sein, um mehr zu erreichen als sie je für möglich gehalten hätten.



Alle Eltern wollen das Beste für ihr Kind - und das wollen wir

auch. Die Schulen von Nord Anglia Education bieten höchste Qualität,

transformative Bildung und sorgen für exzellente schulische

Ergebnisse, indem sie über das traditionelle Lernen hinausgehen.

Unsere globale Präsenz ermöglicht es, weltweit renommierte Lehrkräfte

zu gewinnen und zu halten und unvergessliche Erfahrungen durch

globale und regionale Veranstaltungen bereitzustellen, während unser

motivierendes Lernumfeld dafür sorgt, dass alle Schülerinnen und

Schüler gerne unsere Schulen besuchen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.nordangliaeducation.com.



Originaltext: Nord Anglia Education

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061556

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061556.rss2



Pressekontakt:

für Medienanfragen:

David Bates

Communications Manager

david.bates@nordanglia.com

Telefon: +852 3951 1245

Mobil: +852 6013 0551

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/718134/Nord_Anglia_Education_

Political_Forum.jpg

Logo - http://photos.prnasia.com/prnh/20170228/8521701149LOGO