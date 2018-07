Übergeordnet kann seit Anfang 2016 ein intakter Aufwärtstrend in dem Barometer festgestellt werden, das den Index zu Beginn dieses Jahres auf ein Verlaufshoch von 517,84 Punkten aufwärts gedrückt hat. An dieser Stelle erreichte der Wert allerdings sein vorläufiges Jahreshoch und drehte zur Unterseite ab. Dabei fielen die Kursnotierungen in den darauf folgenden Monaten in den Unterstützungsbereich von rund 450 Punkten zurück, wo eine volatile Stabilisierungsphase mit immer kleineren Hochs begonnen hat. Der Kampf um diese Supportzone hält allerdings schon seit einigen Monaten an und vermittelt den Eindruck unentschlossene Marktteilnehmer.

Index tanzt seitwärts

Unglücklicherweise lässt sich hieraus nur sehr schwer eine Tendenz ableiten, irgendwann aber trifft der Abwärtstrend auf die Horizontalunterstützung und wird eine Entscheidung seitens der Händler erzwingen. Tendenziell könnte man noch von einer zwischengeschalteten Konsolidierung ausgehen, die am Ende zur Oberseite aufgelöst wird. Dieses Szenario kann allerdings ...

