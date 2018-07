Wer ein stabiles und zuverlässiges Dividendendepot aufbauen möchte, sollte auch auf zuverlässige und renditestarke Dividendenaktien setzen. Auch unser heimischer DAX kann in dieser Hinsicht gewiss mit so manchem Titel glänzen, der exakt diesen wertvollen Mix mitbringt. Allerdings gehören die Deutsche Telekom (WKN: 555750) und der Nivea-Hersteller Beiersdorf (WKN: 520000) wohl eher nicht dazu. Werfen wir nun also einen Blick auf die Gründe für dieses gewagte vorweg genommene Fazit. Ich bin mir jedoch sicher, dass du nach dem Lesen dieses Artikels zu ähnlichen Rückschlüssen kommen wirst. Das Manko der Deutschen Telekom Sie sollte um die Jahrtausendwende das Sinnbild ...

