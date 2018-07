Osnabrück (ots) - Sozialverband VdK fordert Pflegegeld ähnlich dem Elterngeld



Präsidentin Bentele: Pflegende Angehörige stärker unterstützen



Osnabrück. Der Sozialverband VdK Deutschland fordert dringend mehr Unterstützung und Entlastungsangebote für pflegende Angehörige. VdK-Präsidentin Verena Bentele sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag), Pflege müsse endlich denselben Stellenwert bekommen wie Kindererziehung: "Eine Lohnersatzleistung wie das Elterngeld brauchen wir auch in der Pflege." Beim Elterngeld erhalten Mütter und Väter vorübergehend Lohnersatzleistungen von bis zu 1800 Euro im Monat.



Bentele beklagte, Pflege finde meist noch im Verborgenen statt und genieße nicht die Anerkennung, die die immens fordernde und wichtige Tätigkeit verdiene. Das spiegele sich auch im Gehalt der Pflegekräfte wider. Ohne die pflegenden Angehörigen würde die Pflege in Deutschland jedoch zusammenbrechen, sagte Bentele. Die Angehörigenpflege sei für den Steuer- und Beitragszahler kostengünstig. "Den Preis dafür zahlen oft die pflegenden Angehörigen, sie sind hoch belastet, geben ihren Beruf auf, verzichten auf Einkommen und müssen mit niedrigen Renten auskommen. Deshalb brauchen wir dringend mehr Unterstützung und Entlastungsangebote für pflegende Angehörige", forderte die VdK-Präsidentin.



