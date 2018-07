Die Digitalisierung der Medizin und des Gesundheitswesens ist in vollem Gange. Sie eröffnet viele neue Möglichkeiten für die medizinische Versorgung und die Steigerung der Lebensqualität. Severin Schwan, Chef des Schweizer Pharmakonzerns Roche, gibt sich euphorisch: "Die Digitalisierung bedeutet für die Branche eine echte Revolution, mit der sich in Zukunft sicherlich die Medikamentenentwicklung beschleunigen lässt." Erst vor rund drei Monaten hat Roche mit Flatiron Health einen der Marktführer im Bereich von Softwarelösungen für elektronische Gesundheitsakten in der Onkologie aufgekauft. Bereits 2015 haben sich die Schweizer bei Foundation Medicine beteiligt, einem Spezialisten im Bereich der elektronischen Analyse von Gesundheitsdaten. Die Aktie der Amerikaner hat sich seitdem vervielfacht.

