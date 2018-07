Der Diesel-Skandal hält Volkswagen auch in der zweiten Jahreshälfte noch immer auf Trab. Nun hat ein Gericht den Automobilzulieferer Bosch dazu verdonnert, Unterlagen zum VW-Skandal herauszugeben. Bisher habe sich Bosch auf das Zeugnisverweigerungsrecht berufen und die Unterlagen unter Verschluss gehalten.

Aktuelle Lage der Aktie: Belasten die Unterlagen Volkswagen?

An der Kursentwicklung am Freitag war davon nichts zu spüren, aber man wird sehen, was die Unterlagen alles für Informationen ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...