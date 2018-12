VW will sich einen komplett neuen Anstrich verpassen: Elektroautos, Software-Updates, Verkauf der Autos in Pop-Up Stores oder Online-Verkauf. Vielleicht wird es auch bald bei den Hersteller riesige Rabattaktionen am Black Friday oder Cyber Monday geben. Die VW-Tochter Audi wird im ersten Quartal den e-tron auf den Markt bringen. Und Konzernchef Diess will VW in Richtung Elektroautopionier Tesla umkrempeln. 44 Milliarden an Investitionen in die Fertigung, Batteriezellen, autonomes Fahren ecetera stellt er dafür in Aussicht. Klotzen ist angesagt. Es gilt, jetzt keine Zeit mehr zu verlieren.

