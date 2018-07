in der Hoffnung auf starke Quartalszahlen der US-Unternehmen waren die Anleger in der letzten Woche in der Mehrheit optimistisch und ließen den DAX um solide 0,4 Prozent steigen. Das war kein außergewöhnlich großer Anstieg in den letzten fünf Handelstagen, doch fassten die Marktteilnehmer wieder etwas Mut, nachdem sie zuvor vor allem vom Handelsstreit zwischen den USA und China verunsichert worden waren und zunehmend vorsichtiger agierten. Nun endete beim DAX bereits die dritte Woche im Plus. Ist die Hoffnung also wirklich berechtigt?

Am Freitag legten drei große US-Banken ihre Zahlen vor und gaben dadurch den inoffiziellen Startschuss in die neue Quartalszahlenrunde. JP Morgan übertraf die Erwartungen der Analysten. Im zweiten Quartal wuchs der Gewinn um 18 Prozent und der Umsatz legte um sechs Prozent zu. Auch die Zahlen der Citigroup konnten sich sehen lassen. Nur Wells Fargo enttäuschte beim Gewinn mit einem deutlichen Rückgang. Im ersten Quartal hatte alle drei von den gestiegenen Zinsen, den niedrigeren Steuern und einem dynamischeren Aktienhandel profitiert.

Die gestartete Berichtssaison steht vor allem wegen des laufenden Handelsstreits unter besonderer Beobachtung. Der von der US-Regierung vom Zaun gebrochene Konflikt mit großen Handelspartnern entwickelte sich nach mehreren Stufen der Eskalationen zu einer tatsächlichen Gefahr für die Aktienmärkte. Erste Gewinnwarnungen zeugten zuletzt auch hierzulande davon. Vor allem zwischen Washington und Peking schaukelten sich die protektionistischen Maßnahmen zuletzt auf. Können die bevorstehenden Zahlen beruhigen oder beunruhigen sie die Anleger mehr?

Durchbruch nach oben?

Der DAX konnte sich am Freitag in einem ruhigen Handel über dem Bereich von 12500 Punkten halten. Weitgehend pendelte der DAX am Widerstand um 12540 bis 12550 Punkten. Wie geht es nun weiter? Wahrscheinlich sammle der DAX derzeit weitere Kraft, bevor in der nächsten Woche oder schon im nachbörslichen Handel der Ausbruch nach oben über 12570 und 12600 Punkte erfolgen könnte. Über 12650 Punkte helle sich die Lage deutlich auf und es sei mittelfristig von weiter steigenden Kursen von 12870 über 12900 Punkte und höher auszugehen.

Eintrüben würde sich die Lage für den Index dagegen jetzt erst wieder unterhalb von 12430 und 12400 Punkten. Dann würde ein Kursziel bei 12270 Punkten bestehen. Derzeit sehe aber alles nach einer grünen Ampel für den deutschen Leitindex aus, denn der Durchbruch nach oben könnte in den nächsten Tagen gelingen, wodurch der aktuell noch bestehende Short-Modus beendet werden könnte. Schon jetzt hätten einige Indikatoren auf long gedreht. INSIGHT-Fazit: DAX nehme Kurs auf 12570 bis 12600 Punkte. Ein Ausbruch nach oben sei zu erwarten.

Auch der S&P 500 sei bullisch. Der marktbreite Index befinde sich weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...