Zum Ende der vergangenen Woche verkündete die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech (WKN: A0NFN3) frische Quartalszahlen. Um die Spannung gleich vorweg abzubauen, die Zahlen waren eher durchwachsen. Oder aber auch schlecht, je nachdem, ob man eher optimistisch oder pessimistisch angehaucht ist. Doch werfen wir zunächst einen Blick auf besagtes Zahlenwerk, ehe wir überlegen, ob akuter Handlungsbedarf besteht. Die Zahlen im Überblick! Auch wenn die Beteiligungsgesellschaft erst am 20. Juli die geprüften Ergebnisse veröffentlichen wird, ist bereits per Ad-hoc-Meldung bekannt gegeben worden, dass BB Biotech das erste Halbjahr 2018 mit einem Verlust abschließen wird. 70 Millionen Schweizer Franken in der Verlustzone wurden vor endgültiger ...

