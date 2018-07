Tesla hat in Peking ein Forschungs- und Entwicklungszentrum aufgebaut, das sich Tesla Beijing Technology Innovation Center nennt. Die Registrierung der Einrichtung in der chinesischen Megametropole geht bereits auf Oktober 2017 zurück. Das äußerte Ren Yuxiang, Vizepräsident von Tesla Motors, im Zuge eines Interviews mit "The Beijing News". Die Etablierung des Zentrums hat demnach zum Ziel, ...

