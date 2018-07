Der Flugzeugbauer Airbus steht Kreisen zufolge kurz vor dem Erhalt eines Mega-Auftrags von der Fluggesellschaft AirAsia. Die malaysische Fluglinie wolle bis zu 100 Flugzeuge vom Typ A321neo bestellen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf informierte Personen. Zusätzlich könnte die Firma eine Bestellung über die A330neo um 34 Maschinen auf dann 100 Modelle aufstocken. Airbus winkt damit von den Asiaten laut Listenpreis ein Auftragswert von bis zu 23 Milliarden US-Dollar (19,7 Mrd Euro). Allerdings sind bei Flugzeugbestellungen hohe Rabatte üblich. Derzeit sei der Deal noch nicht in trockenen Tüchern, auf der Luftfahrtshow in Farnborough bei London dürfte er aber zumindest in Teilen bekanntgegeben werden, hieß es weiter./men

AXC0035 2018-07-15/14:52