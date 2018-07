Am 24. Januar markierte die Siemens-Aktie bei 125,70 Euro ihr Jahreshoch und fiel anschließend wieder deutlich zurück. Der Kurs rutschte auf die runde Marke von 100,00 Euro ab und stabilisierte sich in diesem Bereich. Das bisherige Jahrestief vom 26. März bei 99,78 Euro wurde am 4. April bei 99,83 Euro noch einmal getestet.

Seitdem läuft eine Erholung, der es am 2. Mai gelang die 50-Tagelinie zu überwinden. Anschließend beschleunigte sich die Rallye nochmals. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...