=== 09:00 DE/Bund der Steuerzahler, PK, u.a. zu "Steuerzahlergedenktag 2018", Berlin *** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q, Charlotte 13:30 DE/CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, PK nach Sitzung der Parteispitze, Berlin *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli PROGNOSE: +21,0 zuvor: +25,0 *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Lagerbestände Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 16:00 US/IWF, Update zum World Economic Outlook, Washington *** 22:05 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q, Los Gatos *** - FI/Treffen von US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin, Helsinki - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Japan geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

