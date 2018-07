Matador Partners Group AG beschließt Verlängerung des laufenden Geschäftsjahres und Übergang zu kalendarischem Geschäftsjahr EQS Group-News: Matador Partners Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges Matador Partners Group AG beschließt Verlängerung des laufenden Geschäftsjahres und Übergang zu kalendarischem Geschäftsjahr 16.07.2018 / 07:00 Matador Partners Group AG beschließt Verlängerung des laufenden Geschäftsjahres und Übergang zu kalendarischem Geschäftsjahr Sarnen, 16. Juli 2018 - Die an der Berner Börse gelistete Matador Partners Group AG (Valor: 4279720 / ISIN: CH0042797206 / Börsenkürzel: SQL), der Spezialist für Secondary Private Equity, wird zum "üblichen" kalendarischen Geschäftsjahr zurückkehren. Einen entsprechenden Beschluss hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft entsprechend der Gesellschaftssatzung beschlossen und die notwendigen Schritte eingeleitet. Aus diesem Grund wird das laufende Geschäftsjahr 2017/2018 (ursprünglich bis 30. Juni) um sechs Monate bis zum 31.12.2018 verlängert. Das nächste Geschäftsjahr 2019 beginnt dann mit dem kalendarischen Jahr am 1.1.2019. Über die Matador Partners Group AG: Die neue Matador Partners Group AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity. Der Schwerpunkt liegt im Markt der Private-Equity-Secondaries, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private-Equity-Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an den Börsen Bern, Frankfurt, Stuttgart und Berlin notiert. Pressekontakt: Marco Cabras newskontor - Agentur für Kommunikation marco.cabras@newskontor.de Tel: +49 (0) 211 86394922; mobil: +49 (0)172 2142968 Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=DLQWJUWLAR Dokumenttitel: Matador Partners Group AG beschließt Verlängerung des laufenden Geschäftsjahres und Übergang zu kalendarischem Geschäftsjahr Ende der Medienmitteilung 704669 16.07.2018

