The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1857683335 TORONTO-DOM. BK 18/23 MTN BD03 BON EUR N

CA W7V XFRA CA94947L1022 WELL HEALTH TECHS EQ00 EQU EUR N

CA 22D XFRA CH0346177709 OBSEVA SA SF-,076923 EQ01 EQU EUR Y

CA GPPB XFRA ES0143421073 SER. POINT SOL. EO-,001 EQ01 EQU EUR N

CA IRG XFRA ES0152768612 INYPSA INFOR.Y PR.EO-,137 EQ01 EQU EUR N

CA DF5A XFRA ES0162600417 DURO FELGUE. INH. EO-,01 EQ01 EQU EUR N

CA TU1 XFRA ES0180850416 TUBOS REUNIDOS A EO -,10 EQ01 EQU EUR N

CA 1ED XFRA LU1048328220 EDREAMS ODIGEO S.A. EQ01 EQU EUR Y

CA 2BQ XFRA SE0002579912 GHP SPECIALTY CARE AB SK1 EQ01 EQU EUR N

CA 2DG XFRA SE0003917798 SIVERS IMA HLDG EQ01 EQU EUR N

CA 284 XFRA SE0005365095 SERSTECH AB EQ01 EQU EUR N

CA 7ST XFRA SE0005392537 SOLTECH ENERGY SWEDEN AB EQ01 EQU EUR N

CA KRTA XFRA TH0689010Z18 KRUNGTHAI CARD FGN BA 1 EQ01 EQU EUR N