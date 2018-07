PEKING (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zum Wochenstart leichter. Das im zweiten Quartal mit einer Zunahme um 6,7 Prozent angesichts des eskalierenden Handelsstreits mit den USA erneut widerstandsfähige BIP-Wachstum im China verpufft dabei weitgehend. Im ersten Quartal hatte die Zunahme zwar noch 6,8 Prozent betragen, allerdings liegt die Rate für das erste Halbjahr mit 6,8 Prozent immer noch deutlich über der Zielvorgabe für das Gesamtjahr von rund 6,5 Prozent.

Der Schanghai-Composite gibt um 0,5 Prozent nach auf 2.817 Punkte. Im Gegensatz zum BIP hat die Industrieproduktion im Reich der Mitte im Juni im Vergleich zum Vormonat etwas stärker nachgegeben. Einige Analysten sehen das als Indiz dafür, dass der Druck auf das Wachstum im zweiten Halbjahr zunehmen dürfte. In Hongkong und Singapur fällt das Minus an der Börse derweil etwas geringer aus, in Sydney in etwa gleich groß. Nicht gehandelt wird am Montag in Tokio, weil in Japan der "Tag des Meeres" gefeiert wird.

ZTE mit Erholungsansatz

Für die schwer gebeutelte ZTE-Aktie geht es in Hongkong um rund 17 Prozent nach oben, nachdem die US-Regierung ihre Sanktionen gegen den chinesischen Telekommunikationsriesen nun aufgehoben und damit wahrscheinlich dessen Niedergang abgewendet hat. ZTE musste zuvor 400 Millionen Dollar hinterlegen, um damit mögliche künftige Strafen wegen Sanktionsverstößen zu bezahlen. Damit wurde die Bedingung erfüllt, um das Verbot der Lieferung elektronischer Komponenten aus den USA an ZTE aufzuheben, nachdem das Unternehmen gegen Iran- und Nordkorea-Sanktionen der USA verstoßen hatte.

Abwärts geht es mit den Kursen chinesischer Fluggesellschaften. Air China, China Southern und China Eastern verlieren zwischen 2,6 und 3,9 Prozent. Belastend wirkt eine Studie von Daiwa, in der vor steigendem Kostendruck und negativen Auswirkungen des weiter zum Dollar nachgebenden Yuan gewarnt wird.

China Resources Gas profitieren dagegen von einer Hochstufung durch die Daiwa-Analysten auf "Outperform" und steigen um 2,1 Prozent.

Xiaomi kommen um 2,3 Prozent zurück. Sie leiden Beobachtern zufolge darunter, dass es bei der Handelsverbindung der Börsen in Festlandchina und der Hongkonger Börse Unstimmigkeiten darüber gibt, ob in Hongkong gehandelte Aktien mit Sonderstimmrechten genauso einfach vom Festland aus erworben werden können wie normale Aktien.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.241,00 -0,44% +2,90% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertagspause Kospi (Seoul) 2.304,93 -0,26% -6,59% 08:00 Schanghai-Comp. 2.817,76 -0,47% -14,82% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.477,73 -0,17% -4,70% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.232,87 -0,84% -4,19% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.718,65 -0,19% -4,17% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.45 Uhr % YTD EUR/USD 1,1685 -0,0% 1,1686 1,1628 -2,7% EUR/JPY 131,44 +0,1% 131,29 131,14 -2,8% EUR/GBP 0,8826 -0,1% 0,8835 0,8857 -0,7% GBP/USD 1,3240 +0,1% 1,3229 1,3127 -2,1% USD/JPY 112,48 +0,1% 112,32 112,77 -0,1% USD/KRW 1130,20 +0,5% 1130,20 1128,88 +5,9% USD/CNY 6,6916 +0,4% 6,6916 6,6805 +2,8% USD/CNH 6,7069 -0,0% 6,7086 6,7043 +3,0% USD/HKD 7,8483 -0,0% 7,8484 7,8488 +0,4% AUD/USD 0,7421 +0,1% 0,7416 0,7384 -5,1% NZD/USD 0,6771 +0,1% 0,6762 0,6743 -4,6% Bitcoin BTC/USD 6.370,99 -0,3% 6.392,39 6.260,55 -53,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,63 71,01 -0,5% -0,38 +18,9% Brent/ICE 74,91 75,33 -0,6% -0,42 +16,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.243,54 1.241,52 +0,2% +2,02 -4,6% Silber (Spot) 15,84 15,82 +0,1% +0,02 -6,5% Platin (Spot) 830,10 829,45 +0,1% +0,65 -10,7% Kupfer-Future 2,78 2,77 +0,4% +0,01 -16,5% ===

