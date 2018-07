Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-07-16 / 07:00 *Pressemitteilung* *HAMBORNER REIT AG erzielt Vollvermietung im Büroobjekt Kiel* Duisburg, 16. Juli 2018 - Die HAMBORNER REIT AG hat einen weiteren Vermietungserfolg erzielt und verbliebene Leerstandsflächen im Büroobjekt Kiel langfristig vermietet. Das Neubauobjekt in der Kieler Kaistraße mit einer Gesamtfläche von rund 6.700 Quadratmetern ist unmittelbar nach seiner Fertigstellung im November 2017 in das Portfolio der HAMBORNER übergegangen. Die verbliebenen Leerstandsflächen in Höhe von ca. 2.000 Quadratmetern, die seit dem Besitzübergang durch eine Mietgarantie abgesichert waren, wurden nun für einen Zeitraum von zehn Jahren an die Regus Management GmbH vermietet. Regus wird im Objekt künftig flexible Bürolösungen und Coworking-Flächen anbieten. Nach Abschluss des neuen Mietvertrages ist das Gebäude nunmehr voll vermietet und die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge beträgt 11,7 Jahre. *Über die HAMBORNER REIT AG* Die HAMBORNER REIT AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die heute ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes substanzstarkes Immobilienportfolio. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden attraktive Einzelhandelsflächen in zentralen Innenstadtlagen deutscher Großstädte und Mittelzentren sowie hoch frequentierte Fachmärkte und profitable Büro- und Ärztehäuser. Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur sowie die besondere Nähe zu den Mietern aus. Die Gesellschaft ist ein eingetragener Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer. *Investor- und Public Relations* Christoph Heitmann Tel.: +49 (0)203 54405-32 Fax: +49 (0)203 54405-49 E-Mail: c.heitmann@hamborner.de Web: www.hamborner.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: HAMBORNER REIT AG Schlagwort(e): Immobilien 2018-07-16 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HAMBORNER REIT AG Goethestraße 45 47166 Duisburg Deutschland Telefon: 0203/54405-0 Fax: 0203/54405-49 E-Mail: info@hamborner.de Internet: www.hamborner.de ISIN: DE0006013006 WKN: 601300 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, SIX Ende der Mitteilung DGAP-Media 704475 2018-07-16

