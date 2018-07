Vaudoise Versicherungen: Jan Ellerbrock tritt sein Amt als Chief Transformation Officer an

Lausanne, 16. Juli 2018 - Wie im Mai bereits angekündigt, stösst Jan Ellerbrock als Chief Transformation Officer und Direktionsmitglied zur Vaudoise. Er wird Leiter des Departements IT und digitale Transformation.

Jan Ellerbrock kann auf eine beeindruckende Karriere in der Schweiz und im Ausland zurückblicken. Er wird hauptsächlich für die Leitung digitaler Projekte verantwortlich sein, die das Kundenerlebnis und die operative Effizienz der Gesellschaft verbessern. Er wird so einen massgeblichen Beitrag zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsmodells der Vaudoise leisten und die Innovationskultur des Unternehmens fördern.

Der 43-jährige Ellerbrock hält einen Master in Industrial Engineerung der Technischen Universität Darmstadt und verfügt über breite technische und versicherungsbezogene Erfahrung. Er begann seine Laufbahn auf internationaler Ebene als Projektleiter in einem renommierten Consulting-Unternehmen. Anschliessend war er zehn Jahre lang als Leiter IT und Chief Operating Officer bei einem weltweit führenden Rückversicherungsunternehmen im Bereich Direktversicherungslösungen tätig. Bevor er zur Vaudoise stiess, verantwortete er bei einer Consulting-Firma in leitender Funktion den Bereich Beratung und unterstützte Versicherer in der Schweiz und in Europa bei Konzeption, Spezifikation und Umsetzung von digitalen Innovationen.

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise gehört zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung und der Vorsorge. Dank ihrem dichten Agenturnetz ist die Vaudoise in der ganzen Schweiz vertreten. Damit ist sie nah bei den Kunden - für die Beratung und die Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt rund 1'500 Mitarbeitende, darunter etwa 100 Lernende.