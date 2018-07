Nach diversen Verschiebungen musste Tesla das ausgerufene Produktionsziel für das Model 3 unbedingt erreichen - und hat das aus Firmensicht auch geschafft. Die Zweifel aber bleiben, und die Kernfrage wird erst in den nächsten Monaten beantwortet.

Ende Juni wollte Tesla bei der Produktion des Model 3 die Marke von 5.000 Stück pro Woche erreichen, und dafür wurden alle Hebel - u.a. eine Fertigung rund um die Uhr - in Bewegung gesetzt. Dann konnte das Unternehmen tatsächlich eine Stückzahl von 5.031 zum Quartalsende vermelden. Ende des nächsten Monats sollen bereits 6.000 Stück produziert werden.

Doch es gibt auch andere Zahlen, die zumindest Zweifel an den vermeldeten Zuwächsen wecken. Bloomberg führt eigene Berechnungen zur Produktion anhand der Vehicel Identifikation Numbers durch und kommt in der Spitzenwoche (Anfang Juli) nur auf knapp 4.400 Stück. Und die Schätzungen für die Zeit danach gehen schon wieder runter, in der Folgewoche ...

