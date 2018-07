Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aena vor der Quartalsberichtssaison europäischer Bau- und Infrastrukturunternehmen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 171 Euro belassen. Der Fokus der Investoren dürfte mit Blick auf den Flughafenbetreiber auf den Veränderungen in der spanischen Regierung liegen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieser Wechsel habe zu einer unerwarteten Verzögerung bei einem ursprünglich für Anfang Juni geplanten strategischen Update geführt. Die neue Regierung dürfte einen neuen Chef für Aena ernennen. Die Dividendenpolitik und die Pläne für die Immobilien dürften sich indes kaum ändern. Anders könnte es bei der Übernahmepolitik aussehen./mis/la

Datum der Analyse: 16.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN ES0105046009

AXC0032 2018-07-16/07:37