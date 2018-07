Delivery Hero wandelt sich in SE und stellt neuen Aufsichtsrat vor DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Sonstiges Delivery Hero wandelt sich in SE und stellt neuen Aufsichtsrat vor 16.07.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, 16. Juli 2018 - Delivery Hero hat seine Rechtsform von einer Aktiengesellschaft (AG) in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, kurz SE) gewandelt. Zuvor hatte sich Delivery Hero bereits mit seinen Arbeitnehmer-Vertretern über die Mitbestimmung in der künftigen SE geeinigt. Dieser Einigung folgten nun auch die personelle Nominierung für den künftige SE-Aufsichtsrat, der aus sechs Mitgliedern bestehen wird, davon drei Arbeitnehmer: Dr. Martin Enderle (Vorsitzender) Hilary Gosher (Insight Venture Partners) Patrick Kolek (Naspers) Björn Ljungberg (Mitabeiter) Vera Stachowiak (Mitarbeiterin) Semih Yalcin (Mitarbeiter/ Fahrer) Zwei der sechs Aufsichtsratsmitglieder sind weiblich, mindestens zwei Sitze sollen auch in Zukunft stets durch weibliche Mitglieder besetzt werden. Emmanuel Thomassin, CFO von Delivery Hero: "Mit der SE-Rechtsform unterstreichen wir unsere internationale Ausrichtung. Was die Zusammenarbeit mit dem neuen Aufsichtsrat betrifft, so freuen wir uns insbesondere auf die Zusammenarbeit mit den vier neuen Mitgliedern des Gremiums und ihre Blickwinkel auf unser gemeinsames Unternehmen. Den ausscheidenden Mitgliedern möchte ich herzlich für ihre großartige Arbeit danken." Aus dem Aufsichtsrat ausscheiden werden Jonathan Green, Jeffrey Lieberman, Georg Graf von Waldersee and Janis Zech. Presse Kontakt: Bodo v. Braunmühl Leiter Unternehmenskommunikation bodo.braunmuehl@deliveryhero.com Investor Kontakt Duncan McIntyre Head of Investor Relations duncan.mcintyre@deliveryhero.com 16.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero SE Oranienburger Straße 70 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 5444 59 000 Fax: +49 (0)30 5444 59 024 E-Mail: info@deliveryhero.com Internet: www.deliveryhero.com ISIN: DE000A2E4K43 WKN: A2E4K4 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 704681 16.07.2018

ISIN DE000A2E4K43

AXC0038 2018-07-16/08:00