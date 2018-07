Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ericsson vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 schwedischen Kronen belassen. Der Umsatz des Netzwerkausrüsters dürfte in etwa auf dem Niveau der Markterwartungen liegen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Schweden dürften bei der Zahlenvorlage zudem signalisieren, dass die Investitionen der Telekomkonzerne im zweiten Halbjahr die Umsatzentwicklung unterstützen dürften./mis/la Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-07-16/08:13

ISIN: SE0000108656