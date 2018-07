Nach leichten Gewinnen an der Wall Street am Freitag wird auch der DAX am Montagmorgen etwas leichter erwartet. Spannung spricht das Treffen von Kreml-Chef Putin und US-Präsident Trump, der jüngst die EU als Gegner der USA bezeichnete. Am Abend präsentiert Netflix Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Den vollständigen Artikel lesen ...