flatex Morning-news Öl (Brent)

Die OPEC konnte mit der afrikanischen Republik Kongo im Jahr 2018 ein neues Mitglied in ihren Reihen begrüßen. Das zentralafrikanische Land soll OPEC-Angaben zufolge etwas mehr als 330.000 Fass Rohöl je Tag fördern und könnte somit ein wenig dazu beitragen, die Lücken zu schließen, die aus Produktionsunterbrechungen und Produktionsausfällen seitens Venezuela und dem Iran, aber auch zunehmend von Libyen ausgingen.

Zur Charttechnik: Der Brent-Kontrakt September an der IPE notierte am 22. Mai 2018 mit 80,07 US-Dollar auf einem Mehrjahreshoch. Das Verlaufstief wurde mit einem Kurs von 72,11 US-Dollar am 18. Juni 2018 erreicht. Ausgehend von dieser Bewegung wäre die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen. Die Widerstände lägen bei 76,09/77,03/78,19 und 80,07 US-Dollar zur Kurszielestimmung der Bullen bereit. Auf der Unterseite könnten die Bären die Unterstützungen von 75,15/73,99 und 72,11 US-Dollar als Kursziele heranziehen.

