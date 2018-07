Der Unternehmer Klaus Michael Kühne steigt beim Hamburger Schienenlogistik-Konzern VTG aus. Die Kühne Holding will ihre vor gut zwei Jahren erworbene 20-%-Beteiligung an den Infrastruktur-Fonds der US-Investmentbank Morgan Stanley weiterreichen, die mit 29 % bereits der größte VTG-Aktionär ist. Morgan Stanley Infrastructure käme mit der Übernahme der Kühne-Anteile auf 49 % an der VTG und gibt deshalb vorsorglich ein Übernahmeangebot für den Waggonvermieter ab, das Kühne dann annehmen will. Mit 53 Euro je Aktie liegt dieses 10 % über dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag.



Insgesamt wird die im SDax gelistete VTG damit mit 1,52 Mrd. Euro bewertet, fast doppelt so hoch wie beim Einstieg von Kühne. Die VTG verfügt über einen Bestand von rund 80.000 Eisenbahn-Güterwagen, die sie an die Chemie-, Mineralöl- oder Agrarindustrie vermietet. Zudem wickelt sie selbst Schienen-Transporte ab.



