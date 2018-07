Stuttgart (www.anleihencheck.de) - 500 Millionen Euro - so hoch ist das Emissionsvolumen einer neuen Unternehmensanleihe von Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802/ WKN 578580), so die Börse Stuttgart.Der Bond (ISIN XS1854532949/ WKN A2NBE6) sei seit dem 6. Juli an der Börse Stuttgart handelbar und habe eine Laufzeit von sieben Jahren. Der Kupon betrage 1,500 Prozent, die kleinste handelbare Einheit 1.000 Euro. Das Papier sei zum 11.07.2025 fällig, sofern Fresenius nicht vorzeitig kündige. Ab dem 11. April 2025 sei der Bond zu 100,00 Prozent kündbar. ...

