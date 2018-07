Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Gerresheimer nach Zahlen und der Ankündigung der Übernahme von Sensile von 65 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Das mittelfristige Wachstumsprofil verbessere sich durch den Kauf des schweizerischen Medizintechnikunternehmens, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher habe er sein Kursziel angehoben. Er habe sich aber gegen eine Hochstufung der Aktie entschieden. So trage das Kerngeschäft, das von gemischter Qualität sei, bis 2022 rund 90 Prozent zum Konzernumsatz bei. Zudem werde ein Großteil des künftigen Wachstums für 2021 und 2022 erwartet, was noch ein gutes Stück in der Zukunft liege. Die Gewinnerwartungen des Marktes für 2019 und 2020 erschienen zu hoch./mis/la Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-07-16/09:24

ISIN: DE000A0LD6E6