DAX-Analyse am Morgen: Mit kleinen Schritten aufwärts

Es fehlte zwar der letzte, unbedingte Wille, dennoch kletterten die Blue Chips auch am Freitag weiter nach oben. Dabei erhielten die Kurse vor allem Rückenwind aus den USA, wo die ersten Großbanken ihre Bücher öffneten und der Dow Jones in der Folge wieder über die 25.000er-Hürde springen konnte. Für den DAX ging es nicht ganz so hoch, mit dem Intraday-Top bei 12.584 Punkten blieb der Index erneut unterhalb der wichtigen Schlüsselstelle bei 12.600 Zählern stecken. Damit ist das Kursziel für die neue Woche klar definiert:

