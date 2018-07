FRANKFURT (Dow Jones)--Der französische Telekomkonzern Orange hat die norwegische Basefarm Holding AS erworben, um sich im Bereich Cloud-Computing-Dienste für europäische Unternehmen zu verstärken.

Die Orange SA bezahlt 350 Millionen Euro für 100 Prozent von Basefarm, die bei der Unternehmenskundensparte Orange Business Services angesiedelt werden soll.

Basefarm ist laut Mitteilung ein führender europäischer Anbieter für Cloud Infrastruktur und -dienstleistungen sowie für das Management geschäftskritischer Anwendungen und Data Analytics. Das Unternehmen mit Sitz in Oslo ist in mehreren europäischen Ländern aktiv, insbesondere in Norwegen, Schweden, den Niederlanden, Österreich und in Deutschland. Basefarm erzielte 2017 einen Umsatz von über 100 Millionen Euro und beschäftigt 550 Mitarbeiter.

Orange erwartet den Abschluss der Transaktion im dritten Quartal, die zuständigen Wettbewerbsbehörden müssen noch zustimmen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2018 03:10 ET (07:10 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.