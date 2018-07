von Petra Maier, Euro am Sonntag Europas größter Versicherungskonzern Allianz geht in China neue Wege. Die lokale Sachversicherungstochter soll ein Online- Anbieter werden. Um die nötige Reichweite zu erhalten, haben sich die Münchner mit JD.com zusammengetan. Der chinesische E-Commerce-Riese wird an dem Gemeinschaftsunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...