DAX bärisch - US-Märkte neutral - Wie geht es nun weiter?

Earnings Saison in den USA geht nun so richtig losDer DAX beifndet sich aktuell an einem sehr wichtigen Punkt im Chart. In den kommenden Tagen wird entschieden, ob sich die jüngste Abwärtsbewegung weiter fortsetzen wird, oder ob sich der deutsche Aktienmarkt wieder erholen kann. Auf welche Niveaus Sie hier achten müssen, besprechen wir in unserer heutigen Videoanalyse.In den USA beginnt nun die Earnings-Saison so richtig zu laufen. So wird beiepielsweise der Online-Streaming-Dienst Netflix $NFLX heute seine Ergebnisse nach Börsenschluss bekannt geben. Weitere wichtige Unternehmen folgen dieser Tage. Vor allem der Ausblick der führenden Unternehmen auf die zweite Jahreshälfte wird den Gesamtmarkt maßgeblich beeinflussen.