Werteanalysen-Analyst Philip Nerb vergibt Note "ausgezeichnet" für die HYPO FESTZINS-Anleihen der BodenWert Immobilien AG. Die Heraufstufung in seiner Analyse vom 16. Juli 2018 von ehemals "sehr gut" (1-) basiert u.a. aufgrund der kürzlich erfolgten Integration der BodenWert Immobilien AG in den zehnmal größeren Immobilienkonzern Kalo Holding-Gruppe. Weitere Informationen zur Übernahme finden Sie hier: https://bodenwert-immobilien.de/bodenwert-immobilien-ag-staerkung-des-eigenkapitals-ueber-12-millionen-euro/ Beim HYPO FESTZINS handelt es sich um eine grundbücherlich besicherte Immobilien-Anleihe mit einem festen Zinssatz. Seit 2014 wurden neun HYPO FESTZINS emittiert. Weitere Informationen zum HYPO FESTZINS finden Sie hier: https://bodenwert-immobilien.de/hypo-festzins/ Philip Nerb: "Summa summarum halte ich das Konzept HYPO FESTZINS der BodenWert Immobilien AG für ausgezeichnet, zumal es sich um einen erfahrener Anbieter mit tadelloser Emissionshistorie handelt. Das Konzept projektbezogener Anleihen mit hoher Absicherung über Grundbucheintrag hat eine Bewertung mit "ausgezeichnet" verdient." Weitere Informationen und die vollständige Analyse finden Sie hier: https://www.werteanalysen.de/Analyse/538.html Pressekontakt Sascha Kern BodenWert Immobilien AG, Kaiserstraße 28, 80801 München Telefon 089-38153825-0 E-Mail: s.kern@bodenwert-immobilien.de Internet: https://bodenwert-immobilien.de/ Über BodenWert Immobilien AG Die BodenWert Immobilien AG, München, wurde Ende 2013 gegründet und ist auf die Geschäftsbereiche Bestand, Entwicklung und Bauträgertätigkeit fokussiert. Seit Juli 2017 ist die BodenWert Immobilien AG Teil der Kalo Holding-Gruppe. Die Bilanzsumme der BWI lag per 31. Dezember 2017 bei 3,3 Millionen Euro. Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 finanzierte die BWI ihren Geschäftsbetrieb und ihre Immobilienprojekte unter anderem durch die Begebung von Nachrangdarlehen und Anleihen (u.a. HYPO FESTZINS) mit einem Gesamtvolumen von über 7 Millionen Euro, das vor allem von Privatanlegern gezeichnet wurde. Über Kalo Holding-Gruppe Die Kalo Holding-Gruppe ist ein auf Bestand und Entwicklung ausgerichteter Immobilien-Konzern mit einer Bilanzsumme von 28,5 Millionen Euro (per 31.12.2017). Kalo erzielte im Jahr 2017 einen Gewinn nach Steuern in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Die Kalo Holding-Gruppe strebt pro Jahr einen mindestens zweistelligen Zuwachs im Immobilienportfolio im Millionen Euro-Bereich an.

