Herrsching (ots) - Der Ökostrommarkt scheint anzuziehen. Darauf deuten die Ergebnisse der 13. E&M-Ökostromanalyse hin.



Die heimische Ökostromstrombranche zeigt sich wieder optimistischer. Die führenden Anbieter rechnen für dieses und das kommende Jahr mit wachsenden Kunden- und Absatzzahlen. Das zeigen die Ergebnisse der 13. Ökostromerhebung der Fachzeitung Energie & Management (E&M). So erwarten gleich 63 Prozent der befragten Anbieter für 2019 im Privatkundensegment bessere Kundenzahlen als 2018, ein Jahr, das auch schon Aufwärtstendenzen zeigt.



Erkennbar gestiegen ist unter anderem die Bereitschaft von immer mehr Gewerbe- und Industriekunden, ihre Stromversorgung auf Grünstrom umzustellen. Dass seit geraumer Zeit namhafte, aber branchenfremde Unternehmen wie DB Energie oder die Deutsche Telekom auch grünen Strom anbieten, beurteilt Ralf Köpke, der für die E&M-Redaktion die Umfrage koordiniert, positiv: "Teilweise haben diese Newcomer ambitionierte Pläne." So strebt beispielsweise DB Energie in fünf Jahren eine sechsstellige Zahl von Privatkunden an.



Für die E&M-Erhebung hat das Hamburg Institut auf Basis der von den Versorgern ausgewiesenen Stromkennzeichnung ermittelt, dass mittlerweile bundesweit 154 Anbieter ihr Privatkundenportfolio komplett auf Grün umgestellt haben. Das sind immerhin rund 20 Prozent aller Energieunternehmen hierzulande. "Die reine Zahl sagt nichts über die Qualität der einzelnen Ökostromangebote aus, unterstreicht aber die Entwicklung, dass Grünstromprodukte für viele, insbesondere kleinere Versorger, ein Teil ihrer Kundenbindungsstrategie sind", ordnet E&M-Redakteur Köpke das Ergebnis der Erhebung ein. Längst seien nicht mehr nur die Pioniere auf Grün pur gepolt.



Nach der E&M-Analyse versorgen hierzulande Lichtblick, Entega, Eprimo, Lekker Energie sowie die Enervie-Gruppe die meisten Haushalte mit Ökostrom.



Die diesjährige E&M-Ökostromumfrage 2018 wurde von insgesamt fünf Unternehmen und Vereinen unterstützt: Das Gütesiegel ok-power-Label, GSAG, Elektrizitätswerke Schönau Vertrieb GmbH, Naturstrom AG und eprimo GmbH.



Zur "E&M Ökostrom-Umfrage 2018": https://www.energie-und-management.de/oekostrom



