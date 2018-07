Der deutsche Aktienmarkt ist zurückhaltend in die neue Woche gestartet. In dieser Woche stehen eine Reihe von Quartalszahlen auf dem Programm. Die Welle der Daten beginnt wie immer in den USA. Das BIP in China ist im zweiten Quartal etwas langsamer gewachsen, als vor einem Jahr. Dialog Semiconductor präsentierte heute Zahlen, die über den eigenen Erwartungen liegen. Drägerwerk enttäuschte dagegen die Anleger. Holger Scholze berichtet.