Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Metro AG vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,20 Euro belassen. Kalender- und Wechselkurseffekte sowie höhere Investitionen bei Real und im Russland-Geschäft dürften die Gewinnentwicklung im dritten Geschäftsquartal verwässert haben, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Handelskonzerns dürfte daher deutlich gefallen sein. Alles in allem dürfte das aber noch im Rahmen der im April reduzierten Prognosen liegen./mis/la Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-07-16/10:52

ISIN: DE000BFB0019