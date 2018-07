Der französische Autobauer Renault rechnet für das laufende Jahr mit einer stärkeren Nachfrage nach Fahrzeugen als zuvor. Weltweit dürfte der Automarkt 2018 um drei Prozent zulegen, teilte der Konzern am Montag in Paris mit. Zuvor waren die Franzosen von einem weltweiten Zuwachs von 2,5 Prozent ausgegangen. Zuversichtlicher zeigte sich dabei Renault neben Europa vor allem für den Heimatmarkt und Brasilien. In der ersten Jahreshälfte verkaufte das Unternehmen mit knapp 2,1 Millionen Fahrzeugen 9,8 Prozent mehr als im Vorjahr./mne/fba

