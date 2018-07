Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die chinesischen Stahlexporte hätten sich nach einem stark schwankenden ersten Halbjahr zuletzt stabilisiert, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Ab Herbst könnten dann die strengeren Umweltauflagen in China die Produktion beschränken und die Preise in China nach oben treiben. Das dürfte dann zu noch niedrigeren Exporten führen. Weniger Exporte durch chinesische Stahlkonzerne sind tendenziell positiv für andere Anbieter, da dann die Konkurrenz geringer ist./mis/la Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

