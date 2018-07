Nürnberg (ots) - Am 01.07.2018 eröffnete die GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung in Nürnberg ein neues Büro. Nach Heidelberg (Hauptsitz), Berlin, Lyon, Zürich und Shanghai ist Nürnberg der sechste Standort des Full-Service Marktforschungsinstituts.



"Die Eröffnung der neuen Niederlassung in Nürnberg trägt unserem dynamischen Kundenwachstum Rechnung", so Geschäftsführer Wilhelm Kampik. "Wir freuen uns, mit dem neuen Standort unsere Kapazitäten zu erweitern, unsere Kompetenzen abzurunden und näher an einige unserer Kunden zu rücken", ergänzt Wilhelm Kampik.



Das Nürnberger Büro wurde von Beginn an mit sechs erfahrenen, hochqualifizierten ForscherInnen besetzt und ist überwiegend im Bereich Automotive tätig. Methodisch werden dabei alle wichtigen Themengebiete abgedeckt, insbesondere Produkt, Kommunikation, Marke und Pricing. Im Herbst 2018 wird das Team auf über 15 MitarbeiterInnen erweitert.



Die GIM zählt zu den zehn wichtigsten deutschen Full-Service-Instituten und forscht in über 50 Märkten international. Mit einem der breitesten Forschungs-Portfolios ist sie unter anderem für 19 der 30 DAX-Unternehmen tätig. Seit ihrer Gründung 1987 ist die GIM inhabergeführt und hat über 150 MitarbeiterInnen.



OTS: GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43317 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43317.rss2



Pressekontakt: Laura Bechtold Tel.: +49 6221 8328-133 Mail: l.bechtold@g-i-m.com www.g-i-m.com