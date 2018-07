Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt eine Aktienanleihe Protect (ISIN DE000DD9VWA2/ WKN DD9VWA) auf die Airbus-Aktie (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) vor.Einer der Trends, die unsere Welt beeinflussen, ist die gestiegene Bedeutung der Luftfahrtbranche, so die Analysten der DZ BANK. Nicht nur zur Ferienzeit zeige das rege Treiben an den Flughäfen, dass das Ansteuern auch weiter entfernt gelegener Ziele mit dem Flugzeug heute kein Problem mehr sei. Gleichzeitig beschleunige die Luftfahrtbranche den internationalen Handel, denn sie unterstütze Unternehmen logistisch bei der Erschließung neuer Märkte in Wachstumsregionen. Zur steigenden Nutzung des Luftverkehrs hätten vor allem technologische Fortschritte beigetragen. Diese würden nicht nur dafür sorgen, dass das Fliegen im Laufe der Zeit sicherer geworden sei. Neue Materialien (Leichtbauweise) und effizientere Triebwerke würden den Bau von Flugzeugen ermöglichen, die weniger Kerosin verbrauchen würden. Geringere Kosten wiederum würden die Nutzung des Luftverkehrs für immer mehr Menschen erschwinglich machen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...