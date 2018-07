Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA vor der Quartalsberichtssaison der europäischen Pharmaunternehmen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Bewertungen im Sektor seien niedrig und die Wachstumsperspektiven seien nicht eingepreist, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Merck KGaA gelte das etwa mit Blick auf die starken Studiendaten zu den Krebsmitteln Beta-trap und Tepotinib. Mit Blick auf das zweite Quartal dürfte es zum Spezialmaterialien-Geschäft (Performance Materials) wenig Neues geben. Es dürfte aber lohnen auf die fortgesetzte Stärke in Process Solutions sowie die Schwäche im Geschäft mit Selbstmedikation zu achten./mis/la Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

