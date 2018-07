Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Bewertungen im Sektor seien niedrig und die Wachstumsperspektiven seien nicht eingepreist, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Bayer müssten sich die Investoren aber nach der Übernahme von Monsanto erst langsam an das neue Unternehmen gewöhnen. Die Zahlenvorlage von Bayer für das zweite Quartal erst im September lege nahe, dass es mehr Neuigkeiten als gewöhnlich geben sollte. Das könnten ein neuer mittelfristiger Ausblick sowie mögliche neue Aussagen zum Spitzenumsatzpotenzial von Medikamenten sein./mis/la Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-07-16/11:14

ISIN: DE000BAY0017